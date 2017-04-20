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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
14:54  20 апреля 2017 5

Свердловским медсестрам и акушерам снизили зарплаты

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Кардиоцентр. Челябинск., больница, медсестра
В 2016 году средний медперсонал зарабатывал по 27 968 рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медицинские сестры, фельдшеры и акушерки стали зарабатывать меньше, если верить свежей аналитике Росстата. Ведомство опубликовало информацию по доходам в различных бюджетных сферах за 2016 год. Журналисты «URA.RU» сравнили цифры с данными за 2015-й.

По данным Росстата, сотрудники больниц и поликлиник среднего звена стали зарабатывать меньше на 104 рубля. Так, в 2016 году средняя зарплата медперсонала была 27 968 рублей, а в 2015 — 28 072 рублей. При этом у младшего персонала зарплата, наоборот, выросла на 898 рублей — 17 555 рублей. Врачи с высшим образованием тоже стали богаче. В 2016 они зарабатывали по 54 040 рублей, это на 104 рубля больше, чем в 2015-м.

В пресс-службе свердловского минздрава пообещали «URA.RU» позднее прокомментировать эту разницу.

Что касается других сфер, то у воспитателей в детских садах Свердловской области средняя зарплата в 2016 году составила 29 961 рубль. Это на 632 рубля больше, чем в 2015-м. А вот у школьных учителей рост доходов оказался меньше. За год их зарплата изменилась всего на 458 рублей и составила 32 989 рублей. Самые богатые работники сферы образования трудятся в вузах. Здесь средняя зарплата составляет 52 759 рублей (рост на 987 рублей).

Социальные работники за год обогатились на 1719 рублей (22 483 рубля), а работники культуры — на 1 242 рубля (25 976 рублей).

Ранее свердловские политики отчитались в своих доходах за 2016 год. Сначала были опубликованы сведения о доходах главы региона Евгения Куйвашева, следом появились данные о членах правительства. Самым богатым оказался глава администрации губернатора Владимир Тунгусов, задекларировавший доход в 23 млн рублей.

Сергей Дианов
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