14:24 20 апреля 2017 0

Донбассу придумали специальную интеграцию Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Кремль не будет присоединять Донбасс к России или же признавать его как государства, вместо этого он выбрал тактику поэтапной интеграции ДНР и ЛНР, сообщает издание Bloomberg.

Последовательные шаги Кремля, по мнению источников издания, позволят полностью отделить самопровозглашенные республики от Украины. При этом у президента РФ Владимира Путина нет никаких планов по «признанию или аннексии территорий», цитирует источники издания РБК.

Путин, как считают собеседники Bloomberg, весьма успешно пользуется неопределенностью позиции США по Украине, что «хоронит надежды на европейское посредничество мирного соглашения и освобождение от санкций в ближайшее время». Сейчас, например, на руку России играет экономическая блокада Донбасса Киевом. Москва активно выстраивает ключевые экономические связи с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Россия сделала «следующий шаг к отделению Донбасса», подтвердил изданию депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин. Об этом же говорит экс-сотрудник Кремля, консультант по вопросам политики по Украине Алексей Чеснаков.