{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:24  20 апреля 2017 0

СМИ узнали о планах Москвы провести пошаговую интеграцию Донбасса

Шествие шахтеров Донбаса в поддержку ДНР. Расстрелянные авто. Донецк. Украина, донецкая республика, флаг донбасс, днр
Донбассу придумали специальную интеграциюФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Кремль не будет присоединять Донбасс к России или же признавать его как государства, вместо этого он выбрал тактику поэтапной интеграции ДНР и ЛНР, сообщает издание Bloomberg.

Последовательные шаги Кремля, по мнению источников издания, позволят полностью отделить самопровозглашенные республики от Украины. При этом у президента РФ Владимира Путина нет никаких планов по «признанию или аннексии территорий», цитирует источники издания РБК.

Путин, как считают собеседники Bloomberg, весьма успешно пользуется неопределенностью позиции США по Украине, что «хоронит надежды на европейское посредничество мирного соглашения и освобождение от санкций в ближайшее время». Сейчас, например, на руку России играет экономическая блокада Донбасса Киевом. Москва активно выстраивает ключевые экономические связи с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Россия сделала «следующий шаг к отделению Донбасса», подтвердил изданию депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин. Об этом же говорит экс-сотрудник Кремля, консультант по вопросам политики по Украине Алексей Чеснаков.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров