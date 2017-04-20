{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,42
Динамика за 2 недели
Евро 60,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
15:01  20 апреля 2017 0

Челябинский губернатор провел переговоры с Росатомом. И улетел на три дня в Индию

Борис Дубровский посетил озерский городской округ. Озерск, дубровский борис
Инвесторы просят Дубровского ускорить создание ТОСЭР в ОзерскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На встрече с главой управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом» Андреем Полосиным губернатор Борис Дубровский попросил содействия в получении южноуральскими ЗАТО статуса территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

«Необходимо как можно скорее устранить юридические противоречия в статусах ЗАТО и ТОСЭР. У нас только в Озерске имеется десять глубоко проработанных проектов. Инвесторы ждут, что совместно с Росатомом мы решим проблему в возможно более короткие сроки», — заявил Дубровский. Собеседник заверил главу региона, что на федеральном уровне уже запланировано совещание по этому вопросу. По информации «URA.RU», оно пройдет под председательством вице-премьера Игоря Шувалова.

Заявка на получение Озерском статуса ТОСЭР была отправлена в Москву еще в 2015 году. Однако муниципалитет, как и два других моногорода Южного Урала (Снежинск и Локомотивный), одновременно является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО), подведомственным Росатому и живущим в условиях целого ряда ограничений.

После встречи с представителем Росатома Борис Дубровский во главе официальной делегации отправился в Индию. Деловой визит представителей 12 компаний, а также Агаповского и Сосновского районов Челябинской области продлится три дня. 20 апреля на бизнес-форуме в Дели губернатор проведет переговоры с генсеком торгово-промышленной палаты Дидаром Сингхом, а затем презентует планы проведения саммитов ШОС и БРИКС главе МИДа республики Мобашару Джаваду Акбару.

Завершит день встреча с министром торговли и промышленности Нирмаллой Ситхараман. 21 апреля бизнес-форум продолжится переговорами с предпринимателями штата Андхра-Прадеш, презентацией высокотехнологичных предприятий города Вишакхапатнам и специальной экономической зону Jawaharal Nerhu Pharma City. Главным мероприятием третьего дня станет подписание соглашения о сотрудничестве со штатом Андхра-Прадеш.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров