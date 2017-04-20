15:01 20 апреля 2017 0

Инвесторы просят Дубровского ускорить создание ТОСЭР в Озерске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На встрече с главой управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом» Андреем Полосиным губернатор Борис Дубровский попросил содействия в получении южноуральскими ЗАТО статуса территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

«Необходимо как можно скорее устранить юридические противоречия в статусах ЗАТО и ТОСЭР. У нас только в Озерске имеется десять глубоко проработанных проектов. Инвесторы ждут, что совместно с Росатомом мы решим проблему в возможно более короткие сроки», — заявил Дубровский. Собеседник заверил главу региона, что на федеральном уровне уже запланировано совещание по этому вопросу. По информации «URA.RU», оно пройдет под председательством вице-премьера Игоря Шувалова.

Заявка на получение Озерском статуса ТОСЭР была отправлена в Москву еще в 2015 году. Однако муниципалитет, как и два других моногорода Южного Урала (Снежинск и Локомотивный), одновременно является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО), подведомственным Росатому и живущим в условиях целого ряда ограничений.

После встречи с представителем Росатома Борис Дубровский во главе официальной делегации отправился в Индию. Деловой визит представителей 12 компаний, а также Агаповского и Сосновского районов Челябинской области продлится три дня. 20 апреля на бизнес-форуме в Дели губернатор проведет переговоры с генсеком торгово-промышленной палаты Дидаром Сингхом, а затем презентует планы проведения саммитов ШОС и БРИКС главе МИДа республики Мобашару Джаваду Акбару.

Завершит день встреча с министром торговли и промышленности Нирмаллой Ситхараман. 21 апреля бизнес-форум продолжится переговорами с предпринимателями штата Андхра-Прадеш, презентацией высокотехнологичных предприятий города Вишакхапатнам и специальной экономической зону Jawaharal Nerhu Pharma City. Главным мероприятием третьего дня станет подписание соглашения о сотрудничестве со штатом Андхра-Прадеш.