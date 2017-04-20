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20 апреля 2017
14:42  20 апреля 2017 2

В доме у арестованного экс-главы Марий Эл нашли картины Боттичелли и Рафаэля

Картины итальянского художника Боттичелли нашли в доме экс-губернатораФото: Википедия

При обыске в особняке экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, который расположен в центре Йошкар-Олы, оперативники обнаружили раритетные издания, а также произведения искусства, которые находились в международном розыске.

В доме Маркелова нашли, в частности, подлинник прижизненного издания стихов Пушкина с его автографом, пишет журнал 7×7. Кроме того, бывший глава республики владел рукописями известного русского историка и писателя XVIII века Николая Карамзина.

В доме арестованного чиновника обнаружили также картины знаменитых итальянских художников, Боттичелли и Рафаэля, а также скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения. «Часть произведений искусства находится в международном розыске», — сообщает журнал. Эксперты отмечают, что стоимость произведений искусства, изъятого у Маркелова, может достигать сотни миллионов евро.

13 апреля экс-глава Марий Эл Маркелов был задержан и этапирован в Москву по подозрению в получении взятки. 14 апреля Басманный суд столицы принял решение о его аресте. Маркелов свою вину категорически отрицает

Нина Калинина
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