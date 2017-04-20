15:34 20 апреля 2017 0

Суд освободил учредителей "Ирис-центра", еще двое сотрудников остаются под стражей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский областной суд в четверг, 20 апреля, постановил освободить из-под стражи учредителей реабилитационного центра для алко- и наркозависимых «Ирис» Павла Торохтия и Дмитрия Юшкова, обвиняемых в лишении свободы реабилитантов и издевательствах над ними. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в канцелярии суда.

Торохтий и Юшков будут освобождены из СИЗО после того, как в учреждение поступят документы из суда. На время расследования уголовного дела они останутся под подпиской о невыезде.

Под стражей остаются еще двое сотрудников «Ирис-центра», их защитники также готовят жалобу в суд.

В редакцию «URA.RU» поступили обращения от бывших резидентов «Ирис-центра». Они выступают в защиту соучредителей и сотрудников организации и заявляют, что никаких избиений, наказаний и издевательств в центре не было. «Все это хорошо спланированная акция по захвату здания центра, — считает бывший реабилитант Антон. — Я провел в „Ирисе“ десять месяцев (после курса реабилитации был волонтером), я жив и здоров благодаря этим ребятам. Никаких пыток там не было, была теплая домашняя атмосфера, там реально помогали избавиться от зависимости. У меня третья группа инвалидности — ни разу мне не отказали в медицинской помощи, возили в больницу. Ужасы рассказывают псевдореабилитанты».

«Пацанов арестовали ни за что, — говорит экс-резидент „Ирис-центра“ Егор. — В центре никого не держали и не били. Отношение к реабилитантам было человеческое, нас всегда поддерживали. Я благодарен центру „Ирис“, Торохтию и Юшкову, которые помогли мне изменить мою жизнь. Кормили там даже лучше, чем кормят в армии. Мне есть с чем сравнивать».

Четверо сотрудников «Ирис-центра» Юргамышского района были арестованы в конце марта по обвинению в незаконном лишении свободы лиц, страдающих алкогольно-наркотической зависимостью, и применении к ним насилия. По данным следственного комитета, пострадавших более 30 человек. В коттедже сейчас располагается другой реабилитационный центр — «Решение». Ранее «URA.RU» подробно освещало эти события. Общественный резонанс побудил курганского правозащитника поднять вопрос о государственном контроле центров реабилитации и адаптации зависимых, чтобы в будущем исключить возможный раздел бизнеса.