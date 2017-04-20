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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
15:08  20 апреля 2017 0

В мэрии Миасса прокомментировали обыски и задержание Мурашкина

Владимира Мурашкина отпустили после допросаФото: U74

В администрации Миасса подтвердили, что обыски, прошедшие в четверг, 20 апреля, связаны с распределением срезки асфальта в мае прошлого года.

«Оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД по городу Миассу совместно с представителями УУР ОБОП ГУ МВД РФ по Челябинской области получили от сотрудников администрации интересующие бумаги», — заявили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Власти отказались комментировать задержание предпринимателя Владимира Мурашкина.

Как пишут СМИ Миасса, Владимир Мурашкин был задержан в 10 часов утра сотрудниками ОМОНа. Его вывели из автомобиля Range Rover и увезли на допрос. Во второй половине дня Мурашкина после общения с оперативниками отпустили, сообщает U74.

В администрации сослались на то, что в полицию обратились граждане, которые просили проверить законность срезки асфальта на улице 8 Марта в мае 2016 года. Работы проводило ООО «Урал-Маир», оплатило МУП «Городское хозяйство» без проведения торгов. Контролировал срезку Владимир Мурашкин. В городе заявляют, что из срезанного асфальта проложили дорогу в садах к даче Мурашкина. Ранее судимый Владимир Мурашкин имеет тесные связи с ОПГ «Турбазовские». Он выступает от лица мэрии в переговорах с предпринимателями.

На месте срезанного асфальта новую дорогу проложили осенью прошлого года. Качество работ вызвало нарекание со стороны горожан. Мэр Миасса Геннадий Васьков для журналистов недоступен.

18 апреля в мэрии Миасса также прошли обыски, сотрудники ГУ МВД по региону изымали документы по земельным участкам. Проверяется период 2015—2017 годов.

Альбина Золотухина
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