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Главные новости Курганской области
15:53  20 апреля 2017 0

В Зауралье — нашествие клещей. Уже есть энцефалитные

Новая больниц. Клещ и общий анализ крови. Екатеринбург, клещ
Один из обследованных клещей оказался носителем энцефалитаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Курганской области активизировались клещи. Первый пострадавший от их укуса зарегистрирован 11 апреля. Всего с начала года в лечебные учреждения региона обратилось 15 зауральцев, пострадавших от клещей, в том числе восемь детей.

Активность клещей зафиксирована в Шадринском, Каргапольском, Шатровском, Катайском, Шумихинском, Макушинском и Звериноголовском районах, а также в Кургане и Шадринске. Вирусологической лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области было исследовано 11 клещей, один из них оказался носителем вирусного энцефалита, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным Роспотребнадзора, от клещевого вирусного энцефалита в Курганской области привито более 22 тысяч человек. Только за прошедшую неделю прививки от этого заболевания поставили свыше 4 тысяч зауральцев, более половины из них — дети.

В ведомстве также отмечают, что в текущем году от клещей в Кургане обработают парки, кладбища и скверы.

Станислав Достовалов
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