17:19 20 апреля 2017 0

Проект обучения детей в кочевых условиях сочли нереализуемм и нецелесообразным Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

После скандал в гыдынской школе-интернате, где дети избивали учителей, педагоги подняли еще одну проблему. Они поставили под сомнение эффективность программы «Кочевая школа» и предлагают в корне пересмотреть ямальскую этнопедагогику.

В социальных сетях педагоги начали сбор подписей под петицией к губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину с просьбой пересмотреть форму образования детей кочевников. Автор петиции Игорь Яндо утверждает, люди, близко знакомые с традиционным укладом жизни коренного населения Ямала, уверены, что проект «Кочевая школа» — нереализуемая задача.

«Возможно, здесь имеет место быть подмена понятий. Известные мне примеры „кочевых школ“ на самом деле следовало бы назвать „факторийными“, ибо стоят они стационарно на рыбацких участках или факториях. В любом случае финансовые вливания в данную инициативу, по меньшей мере, не рациональны», — отмечает автор петиции. Как альтернативу он предлагает развивать интернатную систему и улучшать оснащение школ-интернатов для детей кочевников. «Лучше обеспечить все интернаты настольными развивающими играми или, на худой конец, пересмотреть нормы выдачи туалетной бумаги в месяц на одного воспитанника. С этим, как выясняется, тоже большая беда».

Но в первую очередь автор петиции предлагает начать дискуссию, изучить практики этнопедагогики других регионов и стран, выбрать лучшие, адаптировать к нашим условиям, но главное, подтолкнуть самих педагогов к развитию и принятию новых систем образования.

С подобными заявлениями некоторые педагоги согласны лишь отчасти. Например директор школы-интерната села Кутопьюган Марина Лонгортова рассказала журналисту «URA.RU», что сферу образования детей кочевников действительно нужно модернизировать, но критичных проблем в среде она не видит. Проект «кочевая школа», по ее мнению, хорошее подспорье в плане дошкольной подготовки и социализации детей. «Это хорошая подготовка к дальнейшему обучению в школе-интернате, — говорит Лонгортова. — Но полное обучение в кочевом режиме не даст нужных эффектов».

В окружном департаменте образования не смогли оперативно прокомментировать эффективность реализации этой программы.

Недавно Ямал стал регионом реализации совместного проекта России и Финляндии «Дети Арктики», который как раз предполагает обучение детей в кочевых условиях. Кроме того, на Ямале уже давно реализуется программа «Кочевая школа» — проект заместителя губернатора Ямала Татьяны Бучковой. Он уже заслуживал внимания на федеральном уровне и даже был презентован на сессии форума ООН по вопросам коренных народов мира в США.