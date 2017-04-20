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20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
16:32  20 апреля 2017 0

Ямальские нефтяники меняют трубы, опережая план

"Газпромнефть Муравленко" в 2017 году заменила 30 км трубопроводовфото - "Газпромнефть Муравленко"

В первом квартале 2017 года работы по ряду направлений программы «Чистая территория» в «Газпромнефть-Муравленко» выполнены с опережением графика. В частности, благодаря раннему отбору подрядных организаций и своевременному обеспечению материально-техническими ресурсами с начала года заменено и реконструировано 30 км трубопроводов — на 34,5 процентов больше, чем планировалось.

Всего в 2017 году на месторождениях предприятия будет заменено не менее 137 км трубопроводов, капвложения составят около 1,2 млрд рублей. Также в рамках программы выполняются диагностика, мониторинг скорости коррозии и ингибирование трубопроводов, ведется аэромониторинг с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«Программа „Чистая территория“ — один из эффективных инструментов экологической политики предприятия. Она предусматривает повышение надежности трубопроводов на всех наших месторождениях, — отметил генеральный директор „Газпромнефть-Муравленко“ Валерий Чикин. — К реализации программы мы приступили в 2014-м, за три года удалось снизить аварийность трубопроводов на 35%. Очередной этап рассчитан на 2017—2019 годы, суммарные вложения за этот период превысят 3,5 млрд рублей».

«Газпромнефть-Муравленко» является центром компетенций «Газпром нефти» по эксплуатации трубопроводов. Предприятие консолидирует весь опыт внедрения инноваций в этой области для его дальнейшего тиражирования в других подразделениях компании. Так, в 2016 году внедрена новейшая система оперативного электронного контроля скорости коррозии трубопроводов Microcor, которая позволяет значительно сократить время опытно-промышленных испытаний новых реагентов. На месторождениях предприятия проводится апробация экспериментальных марок стали с повышенной коррозионной стойкостью, труб с полимерным покрытием и защитой сварного шва изолирующими втулками, а также испытываются технологии санации действующих трубопроводов с помощью гибкой армированной трубы.

Юлия Фролова
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