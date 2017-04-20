Депутаты нашли «юридические основания» похоронить Ленина

15:03 20 апреля 2017 2

В Госдуме придумали, как вынести Ленина из мавзолея Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий юридический механизм для захоронения останков Владимира Ленина. Авторами инициативы стали депутаты от «Единой России» и ЛДПР.

Как пояснил RT депутат Владимир Сысоев, в закон «О погребении» будут внесены поправки, предусматривающие создание межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о захоронении исторических личностей. В частности, именно эта комиссия сможет решить многолетний спор о захоронении лидера большевиков Владимира Ленина.

По словам депутата, именно создание комиссии дает юридические основания для его захоронения, подчеркнув, что ранее таких оснований в правовом поле не было. «Большинство граждан России поддержит такое решение», — уверен парламентарий.

Накануне социологи «Левада-Центра» провели опрос, в ходе которого выяснилось, что 79% россиян выступает против идеи сноса памятников вождю революции, однако люди не против, чтобы тело «вождя пролетариата» было предано земле, напоминает «Национальная служба новостей».

Ранее Русская православная церковь выступила за то, чтобы убрать тело Владимира Ленина из мавзолея. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион. Он считает, что это нужно было сделать еще в 1991 году. Церковнослужитель назвал мавзолей и мумифицированное тело реликтом прошлого, от которого давно следовало бы отказаться.