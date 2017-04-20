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20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
15:39  20 апреля 2017 0

В Прикамье женщина прятала тело погибшего ребенка в шкафу

Форум ОНФ
Следователи предполагают, что ребенок получил смертельную травму из-за того, что его мать была пьянаФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Кунгуре многодетная мать спрятала тело погибшего младенца в шкафу, испугавшись наказания. Следователи предполагают, что ребенок получил смертельную травму из-за того, что женщина была пьяна.

Четыре месяца назад у супругов из Кунгура родилась двойня — мальчик и девочка. При этом у пары уже есть трое детей: двух, шести и десяти лет. На прошлой неделе коляска с новорожденными малышами перевернулась. Один из младенцев почувствовал себя плохо. Вскоре мальчик погиб. Многодетная мать, испугавшись наказания, спрятала тело ребенка в шкафу.

Сейчас у следователей две основные версии. Согласной первой, мама ненадолго отлучилась, а в это время коляска перевернулась — это мог сделать кто-то из старших детей. Вторая версия: женщина была пьяна и сама перевернула коляску, сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на кунгурское следственное отделение.

Погибшего мальчика обнаружил его отец. Это произошло после того, как сестре малыша стало плохо. Женщина призналась мужу, а после этого вызвала скорую. Сейчас девочка находится в больнице с сотрясением мозга.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Анна Белкина
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