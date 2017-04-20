15:42 20 апреля 2017 0

Первые лица области улетели в столицу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в четверг, 20 апреля, работает в Москве. В командировку глава региона улетел вместе с руководителем своей администрации Владимиром Тунгусовым вечером в среду, 19 апреля, сразу после открытия «Дельфийских игр». Когда оба чиновники вернутся в Екатеринбург, оперативно выяснить не удалось.

В администрации губернатора объясняют отъезд празднованием 25-летия уральского землячества, которое существует при постпредстве губернатора Свердловской области в Москве.

Неофициально в резиденции уверены, что высшие чиновники отправились в столицу за «установками на кампанию». «Необходимо понять, как действовать в условиях выдвижения Ройзмана — основные параметры, вокруг которых будет строиться кампания, должны быть озвучены как-то», — рассуждает представитель обладминистрации.