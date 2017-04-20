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20 апреля 2017
15:42  20 апреля 2017 0

Куйвашев с Тунгусовым уехали в Москву — получать «установки» и праздновать

Отчет Евгения Куйвашева перед заксобранием СО. Екатеринбург, тунгусов владимир, куйвашев евгений
Первые лица области улетели в столицуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в четверг, 20 апреля, работает в Москве. В командировку глава региона улетел вместе с руководителем своей администрации Владимиром Тунгусовым вечером в среду, 19 апреля, сразу после открытия «Дельфийских игр». Когда оба чиновники вернутся в Екатеринбург, оперативно выяснить не удалось.

В администрации губернатора объясняют отъезд празднованием 25-летия уральского землячества, которое существует при постпредстве губернатора Свердловской области в Москве.

Неофициально в резиденции уверены, что высшие чиновники отправились в столицу за «установками на кампанию». «Необходимо понять, как действовать в условиях выдвижения Ройзмана — основные параметры, вокруг которых будет строиться кампания, должны быть озвучены как-то», — рассуждает представитель обладминистрации.

Антон Ольшанников
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