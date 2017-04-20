{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,42
Динамика за 2 недели
Евро 60,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
15:31  20 апреля 2017 0

На чердаке дома на Урале во время капремонта нашли мумию ребенка

Проблемы в жилом доме в городе Курган после капитального ремонта. Курган., строительный мусор, чердак дома
Сколько лет пролежал ребенок на чердаке, должно сказать вскрытие (архивный снимок)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Свердловской области на чердаке дома нашли мумию новорожденного ребенка. Рабочие сделали страшную находку, когда проводили капитальный ремонт.

«Тело новорожденного ребенка мумифицировалось, ему несколько лет. Был он мертворожденный или убит, покажет вскрытие», — сообщил «URA.RU» Ярослав Корелин, заместитель начальника СО СУ СКР по городу Режу.

Следователям предстоит проверить рожениц прошлых лет, стоявших на учете по беременности. Придется проверить и тех, кто недавно переехал.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров