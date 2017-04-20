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Главные новости Тюменской области
16:44  20 апреля 2017 0

Инспекторы ДПС задержали жителя Нефтеюганска, угнавшего в Тюмени автомобиль, чтобы съездить похоронить кота

Стихийное кладбище домашних животных в парке им. Гагарина. Челябинск, кладбище домашних животных, кот сема
Угонщик торопился на похороны кота (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В микрорайоне Войновка угонщик-рецидивист в среду, 19 апреля, угнал припаркованный возле аптеки открытый автомобиль, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. Вскоре угнанный автомобиль был остановлен инспекторами ДПС ГИБДД.

Задержанный по подозрению в угоне мужчина рассказал, что ездил в Тобольск хоронить кота, и пояснил, что хозяину автомобиля, оставившему его заведенным и открытым, случившееся будет уроком.

Водитель, ко всему прочему, находился в состоянии алкогольного опьянения. И, как выяснили сотрудники полиции, уже задерживался за управление автомобилем в нетрезвом виде. Молодому человеку теперь грозит уголовная ответственность.

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ФОТО: предоставлено пресс-службой ГИБДД по Тюменской области

Владимир Балтунов
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