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20 апреля 2017
15:37  20 апреля 2017 0

От приказа Кремля до наступления — два часа. Турчинов заявил, что Россия готовится к полномасштабной войне

Гонка героев 2016. Екатеринбург, солдат, бой, десантники вдв, армия россии, показательные выступления
Киевские политики боятся, что России хватит двух часов, чтобы атаковать УкраинуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Россия готова в любой момент начать полномасштабные боевые действия в отношении не только Украины, но и стран Европы. Об этом заявил секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов.

Турчинов считает, что Россия в течение 2−3 часов может вторгнуться на Украину, так как некоторые части дислоцированы вблизи госграницы. По его мнению, в России к войне готовятся не только вооруженные силы, но и военно-промышленные комплексы, сообщает портал «Русская планета».

В доказательство Турчинов приводит намерение России и Белоруссии провести совместные учения «Запад-2017».

Насторожить украинского политика могло и то, что президент России Владимир Путину утром подписал указ о призыве в 2017 году на военные сборы. Как пишет портал «Утро.ру», в этом году на двухмесячные военные сборы «запасники» пройдут в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности. При этом два последних пункта указа оказались засекречены.

Нина Калинина
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