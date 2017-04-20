15:37 20 апреля 2017 0

Киевские политики боятся, что России хватит двух часов, чтобы атаковать Украину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия готова в любой момент начать полномасштабные боевые действия в отношении не только Украины, но и стран Европы. Об этом заявил секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов.

Турчинов считает, что Россия в течение 2−3 часов может вторгнуться на Украину, так как некоторые части дислоцированы вблизи госграницы. По его мнению, в России к войне готовятся не только вооруженные силы, но и военно-промышленные комплексы, сообщает портал «Русская планета».

В доказательство Турчинов приводит намерение России и Белоруссии провести совместные учения «Запад-2017».

Насторожить украинского политика могло и то, что президент России Владимир Путину утром подписал указ о призыве в 2017 году на военные сборы. Как пишет портал «Утро.ру», в этом году на двухмесячные военные сборы «запасники» пройдут в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности. При этом два последних пункта указа оказались засекречены.