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20 апреля 2017
15:45  20 апреля 2017 0

«Бесполезно упрямиться». Фийон назвал Крым «исторически российской территорией»

Крым., горы, мердвень каясы, южный берег крыма, юбк
Крым исторически и культурно принадлежит РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон заявил, что исторически и культурно Крым является российской территорией и Москва его не оставит.

По словам политика, в крымском вопросе необходимо учитывать два противоречащих друг другу принципа — уважение границ и право народа на самоопределение, что создает немало сложностей, так как происходит столкновение двух сил — желание Украины сохранить целостность своей страны и желание жителей полуострова быть вместе с Россией.

«Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет», — заявил Фийон, слова которого приводит «Национальная служба новостей».

Не затрагивая юридические аспекты, Фийон признал моральное право на Крым за Россией. Для окончательного урегулирования проблемы кандидат в президенты Франции предложил создать специальную международную комиссию под эгидой ООН.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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