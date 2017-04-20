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Главные новости Курганской области
16:18  20 апреля 2017 0

На курганские набережные не хватило федеральных миллионов

Заседание городской Думы Курган, прозоров игорь, руденко сергей
Игорь Прозоров (слева) и Сергей Руденко рассказали о планах по благоустройству городаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Средства нацпроекта «Городская среда» в ближайшие годы могут направить на реконструкцию набережной в Кургане. Этого не исключил глава города Сергей Руденко, выступая на брифинге, посвященном проекту, передает корреспондент «URA.RU».

«Нужно еще, чтобы эта заявка поступила», — отметил глава Кургана. Он предположил, что голосование по набережной может пройти еще в 2017 году, поскольку планируется начать строить Троицкий храм на площадке у филармонии. «Чтобы совместить и строительство, и дальнейшее благоустройство», — подчеркнул Сергей Руденко.

Он подтвердил, что этот проект затратный, стоимость его может превысить 30 млн рублей, которые в общей сложности в 2017 году планируют потратить на реконструкцию общественных пространств в Кургане. Координатор партийного проекта, депутат городской думы Игорь Прозоров добавил, что в следующем году требования Минстроя к проектам будут не такими жесткими, поэтому в план реконструкции могут включить и более крупные объекты. «Мы понимаем, что реконструкция набережной от рынка до бульвара Солнечного будет стоить более 100 млн рублей», — отметил Прозоров.

Набережная реки ТоболКурган, набережная, река тобол
Набережная давно нуждается в ремонте
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Это гидротехнические сооружения, капитальное строительство, там нужен проект, согласованный в госэкспертизе. В этом году мы бы не успели это сделать, — рассказал Игорь Прозоров. — На проектирование набережной в областном бюджете заложены 400 тысяч рублей, такую же сумму выделит городской бюджет, чтобы мы подготовились к следующему году».

В проект может попасть и набережная реки Битевки. «Чтобы делать ЦПКиО, нужно чистить реку. Для этого нужно укрепить берег, построить очистные сооружения. После этого можем участвовать в федеральной программе по очистки реки. Если начнем это сейчас, на пятый год можно направить больше средств в ЦПКиО», — пояснил Игорь Прозоров.

Всего в этом году по программе планируется отремонтировать восемь мест общественного пользования в Кургане: площадку у памятника Невежину, сквер у памятника Пичугину, сквер имени Мальцева, территории у школ №43 и №40, сквер по ул. Перова, территорию у дома культуры им. Горького. В резерве еще два сквера — Бошняковский и расположенный на улице Гвардейской. На это потратят более 30 млн рублей, 92% из которых выделит федеральный бюджет.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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