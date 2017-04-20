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Главные новости Тюменской области
16:12  20 апреля 2017 0

В Тюмени возбудили уголовное дело на руководителей батутного центра

Благотворительный фестиваль «Мы вместе». Екатеринбург, аттракционы, дети, батут
В Тюмени возбудили дело на руководство детских аттракционовФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени накажут руководителей батутного центра «Атмосфера», где покалечились несколько детей, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Тюменской области.

Следственным отделом по Ленинскому АО Тюмени возбудил уголовное дело в отношении руководства батутного комплекса «Атмосфера», расположенного в ТРЦ «ТюменьСитиМолл», по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». По данным следствия, с начала 2017 года в батутном комплексе телесные повреждения получили пятеро несовершеннолетних посетителей в возрасте от девяти до 13 лет.

В настоящее время проводится проверка изъятой документации, назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетних.

«Я в шоке, — пояснила корреспонденту „URA.RU“ свое отношение к происходящему управляющая батутного комплекса „Атмосфера“ Анна Шилова. — Мы относили в полицию по запросу все документы. Предоставляли сертификаты на батуты. После случаев с детьми мы провели обучение инструкторов, еще раз пояснили правила техники безопасности. Но что до уголовного дела дойдет, я не предполагала».

В Тюмени случаи с травмами детей на батутах уже случались и в другом торговом центре «Фаворит», который также проверяла полиция.

Владимир Балтунов
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