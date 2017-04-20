16:30 20 апреля 2017 0

Спикер ЗСО Владимир Мякуш рассказал, как спасли бор во время войны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Челябинской области провели 20 апреля, в четверг, субботник в городском бору Челябинска, расчистив спортплощадку за памятником Курчатову. К народным избранникам присоединились представители регионального исполнительного комитета и сторонники партии, передает корреспондент «URA.RU».

VIP-персоны по случаю субботника переоделись в спортивные костюмы и жилеты с символикой партии. С площадки за памятником убрали скопившийся за зиму мусор. Как напомнил секретарь регионального отделения «ЕР», спикер ЗСО Владимир Мякуш, традиция субботников заложена очень давно, еще с советских времен. А сейчас это особенно актуально, учитывая, что в России Год экологии.

«Сегодня мы убираем территорию городского бора, для нас это место является памятником природы», — отметил Мякуш. Спикер ЗСО даже рассказал историю бора. В годы войны здесь хотели построить один из заводов. Лес отстоял секретарь Челябинского обкома партии Николай Патоличев. Он заявил Сталину, что в Челябинске и так не хватает свежего воздуха и леса. Генералиссимус прислушался, бор вырубать не стали. «Благодаря мужеству, которое тогда проявил Патоличев, этот лес живет сегодня. И задача нынешнего поколения не только сохранить эти лесные насаждения, но и приумножить. Вот поэтому сегодня все региональное отделение партии „Единая Россия“, сторонники, общественные организации вышли сюда, чтобы навести порядок», — подчеркнул Владимир Мякуш.