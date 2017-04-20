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20 апреля 2017
16:00  20 апреля 2017 0

Песков ответил на заявление о попытках Кремля интегрировать ДНР и ЛНР

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий, фэйспалм
Пескову снова пришлось опровергать "утки" западных СМИФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на публикацию одного из иностранных информационных агентств, в которой утверждается, что у Кремля есть план по интеграции непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

«Сам вопрос абсурдный. Уже на протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом, что Москва не пытается интегрировать в Россию непризнанные республики Донбасса», — подчеркнул Дмитрий Песков, назвав подобные заявления в прессе наивными и достаточно примитивными, передает «Национальная служба новостей».

Также пресс-секретарь главы государства отметил, что сейчас план один, он заключается в выполнении минских договоренностей и способствовании тому, чтобы Киев самостоятельно нашел выход из последствий гражданской войны, пишет «Газета.ру».

Ранее «URA.RU» писало, что одно из крупнейших мировых информационных агентств Bloomberg опубликовало материал, где сообщалось о тактике Кремля по поэтапной интеграции ДНР и ЛНР.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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