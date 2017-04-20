Топ-менеджер Сбербанка попался на краже дорогих часов в аэропорту Внуково

16:21 20 апреля 2017 0

Крупная кража произошла во Внуково Фото: пресс-центр аэропорта "Внуково"

Директор по регионам Сбербанка России Игорь Рогожин задержан в аэропорту Внуково. Мужчину подозревают в краже дорогих часов Hublot King Power Limited Edition, которые стоят больше 600 тысяч рублей.

Преступление совершено в конце марта этого года, когда один из пассажиров оставил наручные часы на проходе досмотровой зоны в лотке. Шедший за ним Рогожин увидел дорогие часы и положил их в карман.

После изучения записей с камер видеонаблюдения следователи вычислили подозреваемого и задержали его, когда Рогожин возвращался из командировки. Директор по регионам Сбербанка РФ заявил, что собирался передать часы в полицию после возвращения из поездки, пишет Life.ru.

Мужчине ответили, что он должен был обратиться в местный отдел полиции, чего он не сделал, не зная о такой возможности. После выяснения всех обстоятельств директора по развитию Сбербанка отпустили на свободу с обязательством о явке. В самом финансовом учреждении говорят, что сейчас разбираются в ситуации.