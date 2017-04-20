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Главные новости Тюменской области
16:25  20 апреля 2017 0

Разбившиеся в Тобольске полицейские ехали на срочный вызов

В ДТП в Тобольске пострадал полицейскийФОТО: предоставлено читателями "URA.RU"

Попавший в аварию наряд ГИБДД в Тобольске ехал на вызов, чтобы поймать нарушителя, который чуть не сбил детей, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

«На номер 02 был принят звонок. Мужчина рассказал, что видел, как один из водителей на скорости заехал на тротуар и чуть не сбил детей. На перехват машины был направлен наряд ГИБДД. Они двигались с проблесковыми маячками и шли на красный сигнал светофора на перекрестке. Им наперерез выехала на зеленый сигнал „Хендай“, с которой и произошло столкновение. Уже позже нарушителя, наехавшего на тротуар, остановил другой наряд. Он рассказал, что очень торопился снять деньги с банкомата», — пояснили суть истории в ГИБДД.

Ранее стало известно, что в Тобольске в ДТП пострадали сотрудники ГИБДД. Авария произошла на улице Октябрьской.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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