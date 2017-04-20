16:35 20 апреля 2017 0

В полицейскую машину врезалась "Лада" Фото: страница в ФБ Сергея Суразакова

В Тюмени в аварию попала патрульная полицейская машина. Инцидент произошел утром в четверг, 20 апреля. В областной Госавтоинспекции пообещали выяснить все обстоятельства ДТП.

Об аварии на своей странице в «Фейсбуке» сообщил тюменец Сергей Суразаков. «Как же феерично они кокнулись! ДТП с участием полицейских на моих глазах», — написал он и опубликовал видеоролик с места происшествия. Судя по видео, авария случилась на улице 50 лет ВЛКСМ. На полицейском автомобиле включен проблесковый маячок.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в ГИБДД по Тюменской области, патрульная машина ППС двигалась по улице 50 лет ВЛКСМ от улицы Мориса Тореза в сторону улицы Холодильной. Световая и звуковая сигнализации на автомобиле были включены, подчеркнули в ГИБДД. Полицейские проехали на красный сигнал светофора. В это время на зеленый сигнал двигалась «Лада Приора» от улицы Максима Горького в сторону 50 лет ВЛКСМ, автомобиль врезался в патрульную машину.

«Сейчас все обстоятельства выясняются, действиям водителей будет дана должная оценка», — заверили в ГИБДД, отметив, что в аварии никто не пострадал.