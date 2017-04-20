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20 апреля 2017
17:05  20 апреля 2017 0

Ростуризм согласен, что за отдых на российских курортах нужно доплачивать

Туризм. День оленевода. ЯНАО, чум, ямал, туризм, надым, янао, нарты
Путешествовать по России станет выгоднееФото: Максим Егоров © URA.RU

В Ростуризме заявили, что за счет налоговых вычетов до 120 тысяч рублей на поездки в российские санатории и курорты удастся увеличить количество туристов внутри страны на два миллиона человек. Предполагается, что в среднем выплаты составят 50 тысяч рублей. Такие цифры привел советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в интервью «Национальной службе новостей».

По мнению доцента факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисена Алисенова, налоговый вычет на внутренний туризм даст толчок развитию всей туристической отрасли России. И в будущем недобор бюджета по НДФЛ заместится притоком налогов на доходы пансионатов и курортов, а также сборами с обслуживающей туризм инфраструктуры, пишет «Экономика сегодня».

Кроме этого, с ростом спроса на отдых внутри страны вырастет и предложение — появятся новые пансионаты, отели и предприятия общепита.

Ранее «URA.RU» писало, что инициативу озвучили на заседании рабочей группы Минздрава по подготовке государственной стратегии по развитию санаторно-курортного комплекса России в Совете Федерации.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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