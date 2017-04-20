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Главные новости Курганской области
16:48  20 апреля 2017 0

«Водный союз» предупреждает курганцев об отключении водоснабжения в субботу

Вода из крана. Курган, вода из крана
Воды не будет в нескольких домах Новосеверного поселкаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Новосеверном районе Кургана в субботу, 22 апреля, будет отключено холодное водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Водный союз».

Бригады будут врезать новый водопровод по адресу Калинина, 2а, где строятся два многоквартирных дома. В связи с этим водоснабжение домов по адресам: ул Отдыха, 8; ул. Шевелевская, 20, 22; ул. Луначарского, 2, 4; ул. Калинина, 2; ул. Зайцева, 3, 6а, 6, 8; ул. Губанова, 20; ул. Отдыха, 44, а также теплопункта №152 будет приостановлено с 9 до 21 часов, уточнили в компании.

Анна Бояркина
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