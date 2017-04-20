{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,42
Динамика за 2 недели
Евро 60,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
16:51  20 апреля 2017 0

В Екатеринбурге мужчины насмерть отравились «Боярышником». ФОТО

Предположительно мужчины погибли, выпив спиртосодержащую жидкостьФото: соцсети

В подъезде дома по улице Бебеля, 164 в Екатеринбурге нашли трупы двух мужчин. Предположительно они отравились «боярышником», или иной спиртосодержащей жидкостью. Судя по всему, мужчины не имели постоянного места жительства.

«По факту обнаружения трупов проводится проверка. Ведется поиск очевидцев, свидетелей, кто видел, как они пришли в подъезд. Внешних признаков насильственной смерти на телах нет», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Сейчас на место происшествия приехал кинолог с собакой.

1/5

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров