16:55 20 апреля 2017 0

Ребенок погиб под колесами накануне вечером (архивный снимок) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В отношении водителя автобуса «ПАЗ», насмерть сбившего семилетнего ребенка в Кургане, возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Трагедия произошла в областном центре накануне, 19 апреля, около 20 часов. Водитель автобуса, поворачивая направо на перекрестке улицы Дзержинского и проспекта Машиностроителей, наехал на мальчика, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора.

В Госавтоинспекции отмечают, что согласно статье 264, части 3 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), водителю грозят принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до пяти лет.

К месту трагедии горожане несут цветы и игрушки Фото из группы «Интересный Курган» соцсети «В контакте»

Отметим, что ДТП вызвало огромный резонанс среди жителей города. В соцсетях люди делятся своими мнениями о его причинах. Большинство из них заявляет, что водители маршрутных автобусов очень часто нарушают правила дорожного движения, устраивают друг с другом гонки, разговаривают по телефону во время движения и отвлекаются на разговоры с кондуктором. Некоторые пользователи отмечают, что водитель мог просто не заметить маленького ребенка в сумерках.

Курганцы несут к злополучному перекрестку цветы и детские игрушки. В группе «Интересный Курган» в социальной сети «ВКонтакте» появилось предложение узнать реквизиты карты родителей мальчика и оказать им посильную помощь. Впрочем, не все считают эту идею хорошей. «Помощь — это, конечно, хорошо. Но надо понимать, что ребенок не тяжело болен, ему уже ничто не поможет, никакие сборы средств не вернут матери сына. Вопрос в другом: у кого-то хватит духа начать этот разговор с женщиной, которой предстоит хоронить свое дитя? Вы хоть представляете, какие новые страдания можно причинить ей одними этими разговорами?» — написала в комментариях журналист Алла Маковеева. Правозащитница Марина Камшилова, в свою очередь, напоминает, что выплаты за погибшего предусмотрены законом об ОСАГО.