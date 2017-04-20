17:40 20 апреля 2017 0

Содержание федеральной автодороги буквально разоряет бюджет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бюджет Богдановича не может содержать четыре километра федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень, которая проходит по территории города. Об этом рассказал замглавы муниципалитета Алексей Мельников. Местные власти пытаются отдать дорогу области или федерации, пока у них ничего не получается. Они намерены судиться с федеральными структурами.

«Содержание федеральной трассы лежит на Богдановиче просто непосильным бременем, затраты на поддержание этого участка в нормативном состоянии в разы выше, чем на внутригородские дороги. У нас не остается денег на обычные улицы и проезды. Что же нам делать?» — такой вопрос задал представитель муниципалитета начальнику Федерального управления автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» Алексею Борисову. Это произошло во время межрегиональной научно-практической конференции «Модернизация дорожного хозяйства: опыт и перспектива» — она началась 20 апреля. Как выяснилось, город ежегодно обязан за свой собственный счет поддерживать трассу в нормативном состоянии.

Кусок дороги попал на содержание города еще в 2002 году. Как выяснил корреспондент «URA.RU», муниципалитет не раз пытался передать на баланс области эти четыре километра. Но земля под участком находится в федеральной собственности, поэтому областная казна его взять не может. Местная власть даже готова судиться с «центром», чтобы обязать забрать дорогу на свой баланс, и, соответственно, содержать ее за счет российского бюджета. «Ну, мы будем обязаны исполнить решение суда, заберем дорогу», — говорит заместитель руководителя Федерального дорожного агентства «РОСАВТОДОР» Игорь Астахов. Его уральский подчиненный — Алексей Борисов — говорит, что, в принципе, можно взять четыре километра дороги на баланс и без судебных решений — надо просто договориться.

«Бюджет может спасти строительство объездной дороги вокруг Богдановича», — говорит Мельников. Однако о начале ее строительства говорить рано — даже проектные работы намечены на 2019 год.

Участок дороги вокруг Богдановича автомобилисты считают одним из самых сложных на участке Екатеринбург-Тюмень, тут постоянно скапливаются пробки. Летом там можно простоять в пробке до пяти часов в районе Богдановича (на 93 км трассы) из-за пересечения с железной дорогой.