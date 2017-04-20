{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,42
Динамика за 2 недели
Евро 60,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
17:00  20 апреля 2017 0

Водитель «Нивы» протаранил колонну армейских «Уралов» под Екатеринбургом

Водитель легковушки,заснув, влетел под грузовые машины (архивное фото)Фото: соцсети

Водитель автомобиля «Нива-Шевроле» протаранил четыре военных «Урала» на трассе Екатеринбург-Челябинск. Водитель и два пассажира легкового автомобиля госпитализированы.

ДТП произошло на трассе Екатеринбург-Челябинск, в 60 километрах от уральской столицы. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, у обочины стояла колонна армейских грузовиков.

Водитель «Нивы-Шевроле», предположительно, заснул за рулем, выехал на встречную полосу и поочередно врезался в четыре грузовика «Урал». Грузовики не пострадали, легковой автомобиль восстановлению не подлежит. Водителя легковушки и двух его пассажиров госпитализировали в больницу Сысерти. Движение на трассе и-за аварии сейчас затруднено. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров