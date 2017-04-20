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20 апреля 2017
17:22  20 апреля 2017 0

Лидер «Воплей Видоплясова» предложил отправлять в гетто «дебилов», не знающих украинский язык

Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, стоп, блокпост, украинские войска, военные
Тех, кто не знает украинского, предлагают изолироватьФото: Карина Ванеш © URA.RU

Солист группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что людей, которые не могут выучить украинский язык, нужно изолировать от общества с диагнозом «дебилизм» и создать для них специальное гетто.

«Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз „дебилизм“», — цитирует Скрипку «Национальная служба новостей».

«Вопли Видоплясова» — советская и украинская рок-группа. Они являются основателями украинского рок-н-рола и этно-рока. Как напоминает телеканал 360, группа была первой, кто пел рок-песни на украинском языке.

Валерий Дорофеев
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