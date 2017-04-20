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20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
17:15  20 апреля 2017 0

В пресс-службе пермского губернатора произошел раскол

Поездка губернатора Решетникова в Кунгурский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, максим решетников
Решетников решил отделиться от многочисленных вице-премьеров и министровФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В пресс-службе главы Прикамья Максима Решетникова происходит разделение на тех, кто работает с правительством, и тех, кому придется работать с самим первым лицом региона. Об этом «URA.RU» рассказали в самом ведомстве.

Директор департамент пресс-службы администрации губернатора Наталья Летаева, которая работает с начала марта, опровергла слухи о своем увольнении, но подтвердила, что в ведомстве произошли структурные изменения. Функционал поделен надвое. Сама Летаева теперь будет курировать освещение деятельности правительства и всех министерств. Параллельно образуется пресс-служба губернатора во главе с действующим пресс-секретарем главы региона Дарьей Левченко.

Заседание политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" Пермского края. Пермь, наталья летаева
Наталья Летаева развеяла слухи о своем уходе
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Мы просто решили разделить функционал и зоны ответственности, поскольку объем работы растет. Часть людей перейдет в подчинение пресс-секретаря губернатора», — пояснила Наталья Летаева.

Дарья Левченко подтвердила факт разделения полномочий в пресс-службе и сообщила, что должность директора департамента займет она. Но Наталья Летаева не станет ее подчиненной, а перейдет в аппарат правительства.

Пресс-секретарь губернатора Дарья Левченко прибыла в Пермь сразу после назначения Максима Решетникова. Они вместе работали в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Ранее возникала неофициальная информация о конфликтах в блоке команды Решетникова, ответственном за работу со СМИ. Помимо названных чиновниц вопрос курирует еще и советник губернатора на общественных началах — председатель пермского Союза журналистов Игорь Лобанов.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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