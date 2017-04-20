17:07 20 апреля 2017 0

Собаку расстреляли в упор из ружья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте Челябинской области горожане обсуждают убийство собаки Чурки, проживавшей возле одного из частных домов. Видео расстрела попало в социальные сети и мнения жителей разделились. Одни считают — уничтожать бродячих животных надо, другие уверяют, что собака была очень доброй, общей любимицей.

На кадрах видно, как подъезжает фургон УАЗ, из него выходит парень с ружьем, стреляет в собаку, сидевшую на крыльце дома. Выстрелом животное отбрасывает в сторону, Чурка была еще жива, когда ее убийца отъехал. Потом она скончалась от ранений. Тело долго лежало на крыльце. В обсуждении собаку называли Ладой или Чуркой, уверяли, что она была доброй, ее подкармливали всем двором.

ВИДЕО: «Подслушано в Златоусте»

Большинство пользователей возмущались увиденным. «Это я могу идти днем, а при мне вот так убьют собаку и это норма? Я бы за моральный вред даже в прокуратуру подала бы на них! Беспредел, по-моему!», «А разве вот так в общественных местах днем можно стрелять? А если бы из дверей ребенок, например, неожиданно выбежал или просто человек вышел, и случайно зацепило? Это вообще что происходит-то? Автор, напишите, пожалуйста, в прокуратуру», — пишут на странице «Подслушано. Златоуст».

Кто-то высказал предположение, что убийство совершили представители подрядной организации «КомРит» из Сатки, выигравшей тендер по отлову бродячих животных. Ранее областная прокуратура внесла представление фирме за то, что собак просто убивают, трупы сжигают на костре. Хотя по закону животных надо отлавливать и помещать в приют. Пользователи также возмущаются тем, что тело не убрали. «Собака была убита и оставлена на крыльце, когда позвонили в отдел благоустройства г. Златоуста, нам ответили, что стреляли они, но так как собака находится на частной территории, забирать они ее не будут, хотя обязаны по закону!!!» — пишет один из участников обсуждения.

Есть такие, кто считает, что с бродячими животными надо бороться. «Она кидалась на всех прохожих, не раз кусала и не удивительно, что кто-то не выдержал! Там так-то не только вы живете, но еще и люди ходят! А она кидалась на всех подряд! Да, конечно, это не выход, но и без внимания это тоже было оставлять нельзя! А то собака кидается, а люди которых она признает и слушает, стоят хихикают, и мило улыбаются!», «У нас на Демидовке стаи этих собак, те кто их кормят, они признают, но вот посторонних нет. Кидаются на детей, женщин, вообще всех… И очень страшно ходить по городу из-за них. А вы все так защищаете этих собачек, ну так брали бы их себе и дело с концом», — пишут пользователи.

Мэр Златоуста Вячеслав Жилин пообещал «URA.RU» разобраться в инциденте.