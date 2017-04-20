На детского автоперевозчика в Югре не хватает денег

17:14 20 апреля 2017 0

Власти ХМАО решили отказаться от создания специализированного предприятия для транспортировки несовершеннолетних Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти ХМАО-Югры отказались от идеи создания специализированного перевозчика для детей. Такой вариант ранее предложили в виде поручения, которое сформулировала губернатор Наталья Комарова после автокатастрофы с автобусом под Ханты-Мансийском. В аварии погибла сборная Нефтеюганска по спортивной акробатике. Как сообщили «URA.RU» в четверг, 20 апреля, в департаменте общественных и внешних связей, отказ от создания единого перевозчика продиктован бюджетными рисками. Иными словами, создавать в регионе отдельную организацию для транспортировки несовершеннолетних — слишком дорого.

Изначально планировалось, что новые функции возьмет на себя действующее окружное предприятие, специализирующееся на междугородних перевозках, «Северавтотранс». Такую возможность указывали в губернаторском поручении, однако рассмотрение вопроса растянулось на четыре месяца, и в итоге был закрыт. Как объяснила Наталья Комарова, затраты на содержание специализированного детского автопредприятия значительно превысят расходы, на которые уже запланированы средства в бюджетах. «Вместе с тем, общественность считает эти затраты оправданными», — заявила губернатор.

Власти ХМАО решили собрать пул автопредприятий, которые стабильно будут получать от региона и муниципалитетов заказы на перевозку детей.

Перевозчики распределятся на три базовых центра, организованных по территориальному принципу: «Восток», «Центр» и «Запад». Стоит отметить, что большинство предприятий являются либо полностью муниципальными, либо с высокой долей государственного участия.

Таким образом, в качестве потенциальных партнеров в Сургуте, Сургутском районе, и Когалыме рассматриваются «СПОПАТ», «СПАТО», «Лянторское АТП», «Северавтотранс», а также ИП Петров В.В. В Нижневартовске, Нижневартовском районе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном — «ПАТП-1», а также специализированное унитарное предприятие Радужного. В Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Нефтеюганском районе — «Юганскпассажиравтотранс», «Нефтеюганское АТП №1», «Пассажирское автотранспортное предприятие г. Пыть-Ях», «Торгово-транспортное предприятие», ИП Родионов А.Н. Нягань, Октябрьский, Белоярский и Березовский районы - «Белоярскавтотранс» и «Северавтотранс». Урай, Югорск, Кондинский и Советский районы — «Урайское АТП», «Северавтотранс». Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район — «Ханты-Мансийское АТП».

Комарова заявила, что следует проверить каждый автобус и каждого водителя, работающего на указанных предприятиях. «Чтобы быть уверенными в их добросовестности», — говорит губернатор.

Автокатастрофа с участием автобуса с детьми произошла 4 декабря 2016 года. В машине в момент столкновения с колонной тягачей находились 33 человека. В аварии погибло 12 пассажиров, из которых 10 детей. 19 человек, в том числе 16 детей, получили тяжелые травмы.