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20 апреля 2017
18:43  20 апреля 2017 0

Пассажиры разрешили «Аэрофлоту» выбирать стюардесс по внешности

Из 1000 опрошенных респондентов 92 процента участников согласились, что бортпроводники должны иметь привлекательную внешностьФото: пресс-служба "Аэрофлота"

Российские авиапассажиры предпочитают видеть в самолете стройных и привлекательных стюардесс, гласят данные опроса исследовательского холдинга «Ромир». По заказу авиакомпании «Аэрофлот» аналитики выяснили, как относятся пассажиры к внешнему виду бортпроводников.

Из 1000 опрошенных респондентов в разных городах 92 процента участников согласились, что у авиакомпании с высокими стандартами качества сервиса бортпроводники должны иметь привлекательную внешность. А за их хорошую физическую подготовку проголосовали 94 процента.

82 процента аудитории считают, что полнота бортпроводника может повлиять на выполнение им своих обязанностей во время экстренной ситуации. Подавляющая часть аудитории (79 процентов) одобрила право авиакомпании устанавливать ограничение по весу, размеру одежды и уровню физподготовки для своих бортпроводников.

В пресс-службе «Аэрофлота» «URA.RU» рассказали, что для сотрудников существуют различные нормативы. Например, оптимальный интервал времени для проведения полной эвакуации людей составляет 90 секунд.

Установлено, что «сверхнормативный» вес бортпроводников создает неудобства для пассажиров, а в экстренной ситуации может оказаться угрозой. «Бортпроводник любого пола должен иметь возможность быстро двигаться по салону воздушного судна. Если физические параметры бортпроводника не позволяют ему уложиться в жесткие нормативы и оперативно произвести эвакуацию и помочь пассажирам, значит, он сам становится угрозой для безопасности полетов», — рассказали агентству в пресс-службе «Аэрофлота».

Таким образом, исследование подтверждает позицию «Аэрофлота», что к таким важным для безопасности и комфорта пассажиров профессиям, как стюардесса или бортпроводник могут и должны предъявляться особые требования, а строгие правила «Аэрофлота» по подбору кабинного экипажа обоснованы профессиональной спецификой работы.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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