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20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
17:35  20 апреля 2017 0

Мэрия Перми открестилась от сноса домов ради нефтепровода

Утверждение Дмитрия Самойлова на пост сити-менеджера депутатами Пермской гордумы. Пермь, самойлов дмитрий
Глава Перми готов встретиться с горожанами, дома которых сносят в угоду госкорпорациямФото: Василий Заболотных © URA.RU

Пермские власти не собираются обращаться в суд с требованием о сносе домов, построенных в охранной зоне нефтепровода. В четверг, 20 апреля, мэр Перми Дмитрий Самойлов встретится с жителями микрорайона Запруд, которые могут лишиться крыши над головой из-за госкорпораций.

Во вторник, 18 апреля, жители Запруда встретились с заместителем главы Перми Андреем Ярославцевым. По словам одной из активисток Любови Туровой, чиновник пригрозил, что, если Транснефть не снесет дома, построенные в зоне трубопровода, то это сделают городские власти. Люди опасаются, что администрация Перми через суд добьется ликвидации их единственного жилья, однако мэрия не собирается обращаться с подобными исковыми требованиями, сообщили «URA.RU» в пресс-службе.

В четверг, 20 апреля, на Лядовском тракте прошла акция протеста жителей Запруда. В ней приняли участие порядка 30 человек. Они развернули плакат «Стоп, опасно», демонстрируя таким образом, что передвижение по этой дороге и пребывание в Запруде может нести смертельную опасность из-за близости нефтепровода. Протестующих никто не разгонял и не задерживал. Им выписали два штрафа за несанкционированную акцию, но при этом позвали на встречу с мэром Дмитрием Самойловым. Она состоится в четверг, 20 апреля, в 20:15.

Анна Белкина
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