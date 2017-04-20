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20 апреля 2017
18:19  20 апреля 2017 0

В России насчитали 10 трлн «серой» зарплаты

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, силуанов антон
Силуанов рассказал, сколько денег не видит бюджетФото: Владимир Андреев © URA.RU

Объем «серых» зарплат в России оценивается более чем в 10 трлн рублей, такую сумму назвал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Объем „серого“ фонда зарплат составляет более 10 триллионов рублей в год, что является следствием глубоких структурных диспропорций, в том числе в уровнях налоговой нагрузки между „белой“ и „серой“ экономикой», — говорит Силуанов, слова которого приводит телеканал 360.

Министр подчеркнул, что сокращение теневого сектора может существенно способствовать повышению собираемости налогов. В числе способов уйти от тенденции зарплат в конвертах Силуанов назвал изменение структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд, повышение ставок косвенных налогов, а также расширение применения безналичных расчетов и прослеживаемости операций налогоплательщиков.

Валерий Дорофеев
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