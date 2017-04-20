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20 апреля 2017
17:42  20 апреля 2017 0

Соцсети бурлят: москвичка издевалась над грудным ребенком с фаллоимитатором. ФОТО

Мамаша засовывала в рот своему ребенку фаллоимитаторФото: katies2687

Скандальные фотографии, на которых запечатлен грудной ребенок с фаллоимитатором вместо соски, появились в социальной сети «Инстаграм» и вызвали бурю негодования у пользователей Рунета. Эти снимки разместила на своей странице женщина с ником «katies2687», однако после обрушившихся ругательств она заблокировала аккаунт.

Женщина выкладывала целую серию фотографий: как она распечатала пачку презервативов, надела один из них на фаллоимитатор, а потом сунула его в рот своему грудному ребенку. По ходу процедуры мать не забывала фотографировать и себя. В комментариях на женщину обрушился шквал ругательств. Слово «тварь» оказалось среди других оскорблений самым мягким. В итоге женщина просто заблокировала свою страницу.

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Мамаша засняла всю процедуру издевательства с самого начала Фото: katies2687

Александр Лукманов
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