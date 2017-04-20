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20 апреля 2017
19 апреля 2017
17:48  20 апреля 2017 0

Депутат Гордумы Екатеринбурга назвал нападения подростков на горожан «простым хулиганством»

Рокеры. Челябинск., драка
Администрация Екатеринбурга опровергает наличие подростковых банд в городе (архивный снимок)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности населения при Гордуме Александр Мягоньких вслед за представителями МВД опроверг наличие подростковых банд в Екатеринбурге, отметив, что произошедшие нападения на горожан не связаны друг с другом. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Город FM».

«Произошло три нападения на Малышева, 44, но это были разные люди. В одном случае — приезжие ребята из Арамили, в другом — местные. Сложно сказать, из-за чего произошел конфликт, но это не банды. Просто молодежь похулиганила. Жителям города Екатеринбурга ничего существенного не угрожает», — подчеркнул Мягоньких.

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11 апреля с докладом примерно такого же содержания на заседании Гордумы выступил замначальника управления — начальник полиции УМВД России по Екатеринбургу Андрей Швыдченко. По его словам, всплеск подростковой преступности зафиксирован в 2017 году только в Орджоникидзевском районе. Там произошло 17 преступлений против 10 годом ранее.

В конце марта толпа подростков избила сверстников в центре Екатеринбурга. Один пострадавший получил сотрясение мозга, другой — перелом носа. После нападения прокуратура провела в мэрии закрытое совещание.

Сергей Демин
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