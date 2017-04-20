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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Курганской области
18:01  20 апреля 2017 0

На место в зауральской думе претендует экс-депутат с судимостью

Комитеты областной Думы Курган, сапожников александр
Формально Сапожников перед законом чистФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Для участия в праймериз «Единой России» для определения кандидата на довыборы в Курганскую областную думу сдал документы руководитель областного пенсионного фонда Александр Сапожников. Это «URA.RU» подтвердил руководитель политсовета регионального отделения партии Евгений Кафеев.

Александр Сапожников был депутатом зауральской думы с 2000 по 2015 год. Однако в последней выборной кампании не смог принять участие из-за возбужденного на него уголовного дела. В 2016 году он был признан виновным в превышении должностных полномочий и освобожден от ответственности по амнистии. Позже в областном суде он смог добиться и отмены штрафа.

«Я не силен в этом вопросе, но в справке из МВД, которую он предоставил, нет никаких отметок о судимости», — прокомментировал Кафеев. Пока на праймериз заявились двое претендентов. Кроме Александра Сапожникова свои документы сдал начальник управления компании «Уралкотел» по Курганской области Иван Светличный. Прием документов заканчивается в конце следующей недели.

Одно место в областном парламенте оказалась вакантным после того, как скончался предприниматель Владимир Степанов. В одномандатный округ №10 входят Альменьевский, Сафакульевский и Щучанский районы.

Татьяна Жаткина
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