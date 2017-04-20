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20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
18:13  20 апреля 2017 0

Через крышу видно, как дети учатся. В Прикамье разрушается недавно отремонтированная школа

В школе недавно прошел дорогостоящий ремонт, но его следов нигде не видноФото: пресс-служба ОНФ

В Большой Соснове корпус школы №2, где занимаются младшие классы, находится на грани разрушения. При этом ремонт в учебном заведении прошел в 2014 году, на него было потрачено более 5,5 млн рублей. Подрядчик, проводивший ремонт, уже был замешан в скандалах. Пермские общественники намерены добиваться возбуждения уголовного дела.

Пермские «фронтовики» съездили в Большую Соснову, чтобы проверить состояние одного из корпусов в школе №2, где не так давно прошел капитальный ремонт. «У школы два здания, в одном из них занимаются младшие школьники. В 2014 году на его ремонт выделили пять миллионов 600 тысяч рублей. Сейчас этим ремонтом даже не пахнет. Там гнилые полы. Наш эксперт слазил на чердак и рассказал, что видел через перекрытия, как учатся дети», — рассказал «URA.RU» сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае Геннадий Сандырев. По рекомендации «фронтовиков» здание было закрыто, детей перевели в другой корпус.

По словам Сандырева, ремонтом корпуса занималось ООО «Технострой», которое уже было замешано в скандалах. Например, этот подрядчик строил лыжероллерную трассу. Работы были выполнены с серьезными нарушениями — использовать объект попросту опасно. Активисты ОНФ намерены добиваться возбуждения уголовного дела в отношении «Техностроя».

Анна Белкина
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