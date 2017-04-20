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20 апреля 2017
18:35  20 апреля 2017 0

Путин назвал «Бессмертный полк» трогательной и глубоко символичной акцией

Президент на заседании оргкомитетаФото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Российского организационного комитета «Победа», выразив уверенность в успешном будущем «глубоко символичной и трогательной акции» «Бессмертный полк», напомнив при этом, что в прошлом году она охватила 50 стран.

Путин уверен, что на улицы российских и зарубежных городов 9 мая выйдет множество людей, чтобы слиться с рядами «Бессмертного полка». Это является доказательством гигантского потенциала международного сотрудничества, в рамках которого приверженность исторической правде объединяют людей, сообщает официальный сайт Кремля. «Общая память сближает и объединяет людей, укрепляют взаимное доверие, столь необходимое Европе, да и всему миру сегодня», — подчеркнул президент.

Международная акция «Бессмертный полк» проводится 9 мая в сотнях городах России и зарубежья. Во время шествия люди несут фото своих родственников, которые воевали против фашистов в Великой Отечественной войне. Сам Владимир Путин дважды принимал участие в шествиях.

«Мы обязаны отстаивать объективное отношение к истории, вести последовательную, постоянную работу в части патриотического воспитания, поддерживать общественные инициативы, такие как поисковые движения или исторические реконструкции, развивать связи с соотечественниками, заботиться о благоустройстве мемориалов как у нас в стране, так и за рубежом, жестко реагировать на случаи вандализма», — заявил Путин.

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Фото: kremlin.ru

В 2016 году «Бессмертный полк России» занялся сбором данных от россиян о состоянии мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне, после чего будет создана карта ухоженности памятников и мест захоронений солдат.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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