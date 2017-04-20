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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Курганской области
18:42  20 апреля 2017 0

Сити-менеджер Кургана хочет разогнать рынок. «Население будет негодовать»

Рейд по микрорыну Курган, уличная торговля
Андрей Потапов предлагает прекратить торговлю "на ящиках" и расширить сквер им. СлосманаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководитель администрации города Кургана Андрей Потапов планирует убрать стихийный рынок на территории возле Дома культуры железнодорожников (ДКЖ). Планами чиновник поделился с экспертами ОНФ, передает корреспондент «URA.RU».

«Есть предложение отдать эту территорию ДКЖ, чтобы там продолжили сквер имени Слосмана, облагородили ее. По моему мнению, микрорынок там не нужен. Я понимаю, что возникнет негодование населения — годами там был рынок, но давайте приходить к цивилизованному образу жизни. Торговля на ящичках на въезде в город не добавляет нам плюсов», — сказал Андрей Потапов.

Рейд по микрорынуКурган, уличная торговля
Потапов планирует убрать микрорынок на вокзале
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чиновник также добавил, что привокзальная зона, на которой установлен памятник основателю поселения Тимофею Невежину, будет обустроена. Планируется убрать билборды, привести в порядок остановочные комплексы, установить напротив памятника «кованое изделие», которое Потапов назвал «приятной неожиданностью для горожан».

Директор государственного учреждения «Дом культуры железнодорожников» Галина Британова призналась «URA.RU», что откажется от предложения сити-менеджера. «Предложение такое поступало, руководитель территориального управления железной дороги в Курганской области тогда отказался. Нам эта территория не нужна, со своей бы справиться, — сказала Британова.

По мнению директора ДКХ, убирать рынок необходимо. «Я двадцать лет работаю в ДКЖ — столько лет здесь творится это безобразие. Мы что только не делали: отгоняли торговцев от забора, в полицию обращались. Потом им ряды торговые поставили, но они все равно встают в проходе, вешают тряпки на забор, раскладывают свои товары на земле. И все это на въезде в город, рядом с учреждением культуры и школой! Волевым решением городской администрации навести порядок можно. Мы можем только пожелать удачи Потапову», — заключила Галина Британова.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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