18:42 20 апреля 2017 0

Андрей Потапов предлагает прекратить торговлю "на ящиках" и расширить сквер им. Слосмана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководитель администрации города Кургана Андрей Потапов планирует убрать стихийный рынок на территории возле Дома культуры железнодорожников (ДКЖ). Планами чиновник поделился с экспертами ОНФ, передает корреспондент «URA.RU».

«Есть предложение отдать эту территорию ДКЖ, чтобы там продолжили сквер имени Слосмана, облагородили ее. По моему мнению, микрорынок там не нужен. Я понимаю, что возникнет негодование населения — годами там был рынок, но давайте приходить к цивилизованному образу жизни. Торговля на ящичках на въезде в город не добавляет нам плюсов», — сказал Андрей Потапов.

Потапов планирует убрать микрорынок на вокзале Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чиновник также добавил, что привокзальная зона, на которой установлен памятник основателю поселения Тимофею Невежину, будет обустроена. Планируется убрать билборды, привести в порядок остановочные комплексы, установить напротив памятника «кованое изделие», которое Потапов назвал «приятной неожиданностью для горожан».

Директор государственного учреждения «Дом культуры железнодорожников» Галина Британова призналась «URA.RU», что откажется от предложения сити-менеджера. «Предложение такое поступало, руководитель территориального управления железной дороги в Курганской области тогда отказался. Нам эта территория не нужна, со своей бы справиться, — сказала Британова.

По мнению директора ДКХ, убирать рынок необходимо. «Я двадцать лет работаю в ДКЖ — столько лет здесь творится это безобразие. Мы что только не делали: отгоняли торговцев от забора, в полицию обращались. Потом им ряды торговые поставили, но они все равно встают в проходе, вешают тряпки на забор, раскладывают свои товары на земле. И все это на въезде в город, рядом с учреждением культуры и школой! Волевым решением городской администрации навести порядок можно. Мы можем только пожелать удачи Потапову», — заключила Галина Британова.