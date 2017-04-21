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10:08  21 апреля 2017 0

В ямальской глубинке меняют электрику, чтобы сельчане не устроили катастрофу

Вода из крана. Курган, душ, вода
В ямальском поселке жители продолжают выкачивать воду из системы отопления. Коммунальщики обеспокоеныФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Газ-Сале (Тазовский район) продолжается капитальный ремонт вводных устройств электросетей на старых многоквартирных жилых домах. Поводом для замены стала необходимость подключить электронагреватели и таким образом исключить использование жителями села воды из системы отопления.

Напомним, 27 ноября 2014 в условиях температуры наружной среды до минус 40 градусов из-за снижения давления воды в обратном трубопроводе до критического уровня произошла аварийная остановка сельской котельной. Чтобы восстановить теплоснабжение в новой части села коммунальщикам потребовалось чуть меньше часа. Но многократные попытки запуска «старой» ветки теплоснабжения Газ-Сале оказались безрезультатными, хотя кратковременное оживление оборудования позволяло обеспечить минимальный режим и давление в системе.

В результате осмотра системы теплоснабжения Газ-Сале повреждений и утечек в тепловой сети обнаружено не было. Но при этом был выявлен факт массового слива жителями старых деревянных домов села воды из системы отопления. По мере отключения потребителей начался рост давления в обратном трубопроводе, что позволило коммунальщикам запустить сетевые насосы и котельное оборудование. Циркуляция возобновилась, температура начала подниматься. К вечеру в помощь старой была запущена в работу новая котельная, построенная «Ямалкоммунэнерго» в рамках реализации инвестиционной программы. Это позволило приступить к поэтапному подключению объектов.

Благодаря слаженным и оперативным действиям специалистов компании, тесному взаимодействию с органами власти и экстренными службами, непоправимых последствий удалось избежать.

Тем не менее, вопрос слива воды из системы отопления и использование ее для бытовых нужд населением старых деревянных домов Газ-Сале, в которых нет централизованного горячего водоснабжения, по-прежнему на повестке дня.

В качестве противодействия коммунальщики планируют ввести в систему отопления специальный краситель — уранин, который позволит предотвратить слив теплоносителя и усилить контроль за возможными протечками. Но прежде, по договоренности с органами власти района, специалисты ресурсоснабжающей организации проведут капитальный ремонт вводных устройств на жилых домах и подключат жителям электронагреватели.

«В общей сложности электрикам предстояло подключить 258 газсалинских квартир, — комментирует ход ремонта Александр Горлов, директор филиала АО „Ямалкоммунэнерго“ в Тазовском районе. — На данный момент 105 из них подключено, примерно в 15 квартирах хозяева не пустили специалистов, а в 30 — уже подключены нагреватели».

Мероприятия выполняются в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Ремонт включает замену кабеля от опоры до жилого дома, монтаж кабеля от общей щитовой до щитка квартиры. Отдельный провод специалисты прокладывают для подключения розетки и водонагревателя. Полностью мероприятия по замене электропроводки в компании планируют завершить к концу месяца. Расход воды из системы отопления в Газ-Сале пока остается критическим.

Юлия Фролова
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