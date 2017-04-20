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20 апреля 2017
19:02  20 апреля 2017 0

Порошенко заявил, что в Донбассе идет «горячая война»

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Глава Украины не считает конфликт в Донбассе замороженнымФото: пресс-служба президента Украины
новость из сюжета:
Война на Украине
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на территории Донбасса идет настоящая война, агрессором в которой является Россия.

«Некоторые пытаются называть это замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен, — сказал Порошенко в интервью британскому телеканалу, слова украинского лидера приводит портал „Русская планета“. — А это горячая российская агрессия против моей страны. Разве это замороженный конфликт? Это настоящая горячая война».

Порошенко рассказал, что на украинской территории, которая «оккупирована», находятся более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, свыше 300 ракетных систем залпового огня. По словам украинского лидера, с начала 2017 года в военном конфликте в Донбассе погибли 69 украинских военных и более 420 получили ранения.

Татьяна Трушина
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