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21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
09:08  21 апреля 2017 0

Курганские власти определились с новым местом для памятника, который снесли ради многоэтажки

Пешая прогулка-инспекция Александра Якоба. Екатеринбург, рабочие, недвижимость, стройка
На месте памятника строят жилой домФото: Александр Мамаев © URA.RU

Стелу с надписью «Слава народу-герою» установят в Кургане на улице Гагарина. Это планируется сделать ко Дню города, сообщила «URA.RU» руководитель пресс-службы администрации Кургана Елена Бессонова.

Место уже определено — стела будет располагаться в сквере, который находится в самом начале улицы Гагарина (возле перекрестка с улицей Гайдара).

«14 июня будет юбилей того, как город стал орденоносным, орден Трудового Красного Знамени получил. Мы хотели, конечно, к июню, но не знаю, как это получится», — поделилась Бессонова.

Стелу демонтировали в декабре
Фото из соцсети «В контакте»

Руководитель пресс-службы отметила, что стелу уже давно никто не ремонтировал, и она нуждается в реставрации. «То, что она не будет утрачена, — это однозначно», — заверила официальный представитель горадминистрации.

Ранее стела располагалась во втором микрорайоне Заозерного, однако в конце прошлого года она была демонтирована. В настоящее время на этом месте, принадлежащем заводу «Курганстальмост», ведется строительство многоквартирного дома.

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.Ru»
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