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20 апреля 2017
19:49  20 апреля 2017 0

Нацисты отпраздновали в центре Киева день рождения Гитлера

Музей восковых фигур и кунсткамера в ЦУ
Гитлера вспомнили в Киеве (архивный снимок)Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нацисты в центре Киева 20 апреля распространили открытки с изображением лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, призвав жителей столицы Украины поздравить его с днем рождения, который отмечается в этот день.

Почитатели Гитлера кроме открыток раздавали плакаты-наклейки, часть которых разместили на стеле и на смотровой площадке. Никто из силовиков и чиновников не препятствовал проведению акции, пишет «Федеральное агентство новостей».

Прохожих агитировали заходить на сайт, где восхваляется Гитлер, оправдывается Холокост, а также сообщается о том, что немцы во время Великой Отечественной войны были миротворцами.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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