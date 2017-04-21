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Главные новости Челябинской области
09:10  21 апреля 2017 0

Южный Урал готовится к снегу. Прогноз погоды на выходные

Златоуст. Таганай. Жилин. Челябинск., откликной гребень, таганай
В горах Южного Урала зима не отступаетФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конец рабочей недели в Челябинской области будет отмечен ухудшением погоды. По данным Челябгидрометцентра, в отдельных районах региона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, утром в пятницу, 21 апреля, в горных районах слабый гололед. В ночь с субботы на воскресенье в горах температура воздуха опустится до 9 градусов мороза.

В Челябинске в пятницу и в субботу осадков не ожидается. Дождь синоптики прогнозируют вечером в воскресенье, 23 апреля. Ночные температуры плюсовые, днем до 12 градусов тепла. Челябгидрометцентр предупреждает о сильном ветре, до 16 метров в секунду.

Альбина Золотухина
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