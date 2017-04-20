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20 апреля 2017
19:34  20 апреля 2017 0

Захарова высмеяла идею создать гетто для тех, кто не знает украинский язык

Медиа-форум
Политик раскритиковала музыкантаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала в «Фейсбуке» заявление лидера группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки о том, что люди, не способные выучить русский язык, являются дебилами, поэтому их нужно отправлять в гетто, так как они социально опасны.

«Это надо оформить в виде растяжек и повесить от Аэропорта „Борисполь“ до Крещатика: „Приветствуем участников Евровидения. Чувствуйте себя как в Европе: мы строим гетто для дебилов, которые не говорят по-украински. Welcome to Ukraine!“. А ещё на Кучму обижались за название книги „Украина — это не Россия“. Да он миллион раз прав, и слава Богу!» — написала Захарова на своей страничке в социальной сети.

Лев Истомин
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