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20 апреля 2017
19:51  20 апреля 2017 0

Роструд напомнил, как россияне будут отдыхать в мае

Первомай в Москве. Москва, красная площадь, страция, демонстрация, первое мая, транспаранты
В мае многие выйдут на демонстрации и парадФото: Владимир Андреев © URA.RU

Роструд напомнил, как страна будет отдыхать в ближайшие майские праздники. На Первомай у граждан будут два выходных календарных дня, суббота и воскресенье, 29 и 30 апреля, а также понедельник, 1 мая, который выпал на нерабочий праздничный день.

Во время празднования Дня Победы у россиян будут четыре выходных дня подряд — два календарных выходных дня — 6 и 7 мая, а также 8 и 9 мая, которые будут праздничными из-за переноса выходных дней с январских праздников, пишет газета «Ведомости».

Таким образом, рабочая неделя между праздниками будет четырехдневной — со второго по пятое мая.

Лев Истомин
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