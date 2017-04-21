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21 апреля 2017
20 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:51  21 апреля 2017 2

Сколько тысяч Тунгусовых в одном Козицыне? Доходы олигархов, чиновников и бюджетников в одной картинке

Подписание соглашения о строительстве ледовой арены для ДЮСШ между УГМК и администрацией Екатеринбурга. Екатеринбург, козицын андрей
За год состояние Козицына увеличилось на 107 млрд рублей, согласно рейтингу ForbesФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Декларационная кампания
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На годовой заработок гендиректора УГМК Андрея Козицына можно содержать 6130 глав администраций свердловского губернатора, а дохода владельца РМК Игоря Алтушкина хватит на 100 829 медсестер. Журналисты «URA.RU» разобрались в огромном количестве цифр и представили инфографику, из которой вы можете узнать, сколько зарплат чиновников или бюджетников в доходе одного олигарха.

С 19 по 20 апреля одни за другими были опубликованы доходы чиновников, олигархов и бюджетников. Сначала появились декларации свердловского правительства, затем Forbes опубликовал капиталы олигархов, в том числе имеющих активы в нашем регионе. А Росстат рассказал о зарплатах свердловских бюджетников.

Пользуясь случаем, «URA.RU» решило сравнить доходы олигархов, чиновников и бюджетников. Нашу инфографику мы построили таким способом. Сначала взяли доходы самых богатых олигархов (столбца три, но участника четыре, так как из расчетов «Forbes» следует, что состояние Козицына и директора группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга увеличилось одинаково). Затем привели годовые доходы главы региона Куйвашева и самого богатого члена свердловского правительства Владимира Тунгусова (глава администрации губернатора), а также средние зарплаты за 12 месяцев в пяти разных бюджетных профессиях. Полученные цифры мы переделили между собой и получили, что, например, на годовой доход одного Алтушкина можно содержать 1471 Тунгусовых или 85 483 школьных учителя. Все остальные «бешеные» цифры — в таблице.

Отметим, в списке Forbes доходы олигархов оформлены в долларах. Для подсчетов мы использовали курс валюты на 20 апреля. В таблице бизнесмены стоят в порядке возрастания по доходам. Если говорить о капитале в целом, то самое большое состояние среди бизнесменов, работающих на Среднем Урале, у Виктора Вексельберга — 12,4 млрд долларов, затем идут Искандер Махмудов — 6,3 млрд долларов, Андрей Козицын — 4,3 млрд долларов и Игорь Алтушкин — 2 млрд долларов.

Евгений Куйвашев в отчете за 2016 год указал доход в 3,3 млн рублей, а Владимир Тунгусов — 23 млн рублей.

Согласно данным Росстата, средняя годовая зарплата преподавателя вуза в Свердловской области — 633 108 рублей, научного сотрудника — 595 608 рублей, школьного учителя — 395 868 рублей, среднего медперсонала — 335 616 рублей, соцработника — 269 796 рублей.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
Полина Крюкова
© Служба новостей «URA.Ru»
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